Depuis 1998, le COMITE DES FOIRES ET SALONS avec le club de Demigny sports Mécaniques organisent le TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE BOURGOGNE. 2022 sera une date inédite : la VILLE DE CHALON SUR SAONE accueillera une MANCHE DE CHAMPIONNAT DU MONDE de X-TRIAL avec la Fédération Internationale de Motos et la Fédération Française de Motos. Ce Championnat véritable Show sportif avec les 10 meilleurs pilotes au monde se tiendra dans la salle mythique du Colisée (salle de l'Elan Basket) , les pilotes évolueront sur 6 zones spectaculaires tracées par Bernard Estripeau , Esdeux Organisation. Ce spectacle sportif sera pour tous une expérience extraordinaire. Rendez vous le VENDREDI 25 MARS 2022 au COLISEE – ouverture des portes 19h – début de la compétition : 20h30- durée environ 2h Les conditions sanitaires en vigueur le jour de l'évènement seront appliqués ( pass sanitaire, masque, jauge … ). Une pièce d'identité pourra également vous être demandée. https://my.weezevent.com/trial-indoor

