TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE BORDEAUXPour la première fois Bordeaux accueillera une manche du X-Trial FIM World Championship en avril prochain à l'Arkea Arena. C'est le 6ème Trial Indoor organisé par HEXAGON 33. Ce Trial International de Bordeaux sera inédit ! Spectacle assuré !Ce sera l'unique manche de ce Championnat du Monde qui se déroulera en France.Cette épreuve officielle revêt une DIMENSION SPORTIVE EXCEPTIONNELLE relayée par les puissants réseaux sociaux et médias de la Fédération Internationale de Motocyclisme.Infos :Tarif enfant valable pour les moins 12 ans.Réservations P.M.R. : 05 56 48 26 26



Infos :

Tarif enfant valable pour les moins 12 ans. Réservations P.M.R. : 05 56 48 26 26.20.0 EUR20.0.

