TRIAL INDOOR DE PAU ZENITH DE PAU Pau, jeudi 31 octobre 2024.

TRIAL INDOOR DE PAU ZENITH DE PAU LE TRIAL INDOOR DE PAU revient en FORCE pour 2024 !Cette année! il n’y aura que les meilleurs avec par exemple le pilote le plus titré du sport mécanique au monde : •TONI BOU (esp) 34X champion du mondeMais aussi le numéro 2 Mondial !•JAIME BUSTO (esp) Vice-champion du monde indoor – outdoor 2023Le Format 2023 qui était une première mondiale » Le COMBAT DES NATIONS – FILLES – GARCONS à rencontrer une belle réussite alors impossible de ne pas re invité l’équipe gagnante Espagnole : •JERONI FAJARDO & BERTA ABELLAN N°2 Mondiale les 8 autres pilotes pour la bataille… »On annonce un nouveau show avec décor et jeu de Lumières »COUP DE PROJECTEUR SUR LA JEUNESSE !Nous avons voulu avec Julien PERRET – URBANTRIALSHOW innover en créant une YOUNG RIDERS CUP 125cc ! 3 jeunes pilotes de 13/14ans en compétition sur cette soirée…. une première mondiale dans le monde du trial .Pour conclure nous vous donnons RDV Jeudi 31 octobre à 20H à Zénith pour voir ce grand spectacle international »sensations garanties »ORGANISATION : ASM PAU – JULIEN PERRET URBANTRIALSHOW et la VILLE DE PAU.

Tarif : 12.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-10-31 à 20:00

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64