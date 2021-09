La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges TRIAL – COMPÉTITION DU CHAMPIONNAT GRAND EST La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

La Bresse Vosges 42eme épreuve de Trial à La Bresse. Compétition comptant pour le Championnat Grand Est + Trophée Alsace Lorraine. Catégories Experts, Séniors 1, open, Séniors 2, Féminines et Espoirs. Buvette et petite restauration sur place. mclabressaude@wanadoo.fr http://www.mclabressaude.fr/ La Bressaude dernière mise à jour : 2021-09-03 par

