Trial 4×4 Seltz, 7 août 2022, Seltz.

Trial 4×4 Seltz

2022-08-07 – 2022-08-07

Seltz 67470 Seltz

EUR Le trial 4×4 : une conduite de précision et de la puissance mécanique : le spectacle est garanti !

Il n’y a aucune notion de vitesse dans ce sport automobile. Tout est une question de pilotage, de stratégie et parfois de sang froid. Une équipe est composée d’un véhicule, d’un pilote et parfois d’un co-pilote (également surnommé le « Singe ») qui est chargé d’assurer le véhicule lors du franchissement d’obstacles et de guider le pilote.

Une trentaine de véhicules participeront à cette compétition (toutes catégories sont représentées).

Les zones sont tracées, sécurisées et les manches sont arbitrées par des commisaires qui sont en charge de noter les pénalités.

Pour assister au spectacle, prendre l’autoroute « A35 – Sortie 58 « Schaffhouse » – Direction Wintzenbach – puis suivre le fléchage.

Restauration et buvette sur place.

Le trial 4×4 est un sport d’agilité, sans aucune notion de vitesse : tout est question de pilotage, de stratégie et de sang-froid. Les concurrents doivent franchir des obstacles en faisant le moins de manœuvres possibles. Ce sport associe conduite de précision et puissance mécanique : le spectacle est garanti.

+33 3 88 86 15 13

Seltz

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg