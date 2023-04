BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE À TRIAIZE Salle du Conseil municipal Triaize Catégories d’Évènement: Triaize

Vendée

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE À TRIAIZE Salle du Conseil municipal, 5 avril 2023, Triaize. Le réseau des bibliothèques se déplace dans votre commune..

2023-04-05 à ; fin : 2023-04-05 18:15:00. .

Salle du Conseil municipal

Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire



The library network comes to your community. La red de bibliotecas llega a su comunidad. Das Bibliotheksnetzwerk kommt in Ihre Gemeinde. Mise à jour le 2023-03-15 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Triaize, Vendée Autres Lieu Salle du Conseil municipal Adresse Salle du Conseil municipal Ville Triaize Departement Vendée Lieu Ville Salle du Conseil municipal Triaize

Salle du Conseil municipal Triaize Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/triaize/

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE À TRIAIZE Salle du Conseil municipal 2023-04-05 was last modified: by BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE À TRIAIZE Salle du Conseil municipal Salle du Conseil municipal 5 avril 2023 Salle du conseil municipal Triaize

Triaize Vendée