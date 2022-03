TRIABADE Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

TRIABADE arrive tout droit de Barcelone pour mettre le feu le 18 mars à La Brasserie Communale Trois ans ont suffi à Tribade pour s’élever en tant que reines absolues de la scène barcelonaise. Après avoir enflammé de grandes scènes internationales telles que TransMusicales (FR), l’Eurosonics (NL) ou SXSW (USA) leur son album “Las Desheredadas” (en 2019) les deux MC de TRIBADE reviennent pour le plus grand plaisir de leurs adeptes. Pionnières des scènes féministes en Espagne, leur capacité à fédérer le public est toujours aussi puissante. Elles vous préparent de belles surprises à venir. Elles ont déjà commencé à donner les premiers indices avec le single “Dyke” – Un nouvel album arrive et avec lui, une tournée de présentation. —————– [https://www.youtube.com/watch?v=_vyjxBICa0w](https://www.youtube.com/watch?v=_vyjxBICa0w) —————– Gratuit et sans réservation

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:00:00

