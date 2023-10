Cet évènement est passé Rencontre littéraire et artistique #ELDORADO Tri postal Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre littéraire et artistique #ELDORADO Tri postal Lille, 6 juin 2019, Lille. Rencontre littéraire et artistique #ELDORADO Jeudi 6 juin 2019, 17h30 Tri postal Entrée Libre et gratuite Dans le cadre du festival ELDORADO organisé par Lille 3000, retrouvez les auteurs Alfredo PITA et Santiago GAMBOA ainsi que l’artiste lilloise Mireille Théry pour une rencontre et un voyage vers l’eldorado et la culture maya. Alfredo PITA, « Ayacucho », Ed. Métailié https://www.furet.com/fr/ayacucho-1343073.html Santiago GAMBOA, « Des hommes en noir », Ed. Métailié https://www.furet.com/fr/des-hommes-en-noir-3096716.html https://www.facebook.com/MireilleTHERYFLIPO Tri postal 3 avenue willy brant Lille 59800 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-06T17:30:00+02:00 – 2019-06-06T19:00:00+02:00

2019-06-06T17:30:00+02:00 – 2019-06-06T19:00:00+02:00 Furet du Nord Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Tri postal Adresse 3 avenue willy brant Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Tri postal Lille latitude longitude 50.63683;3.073575

Tri postal Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/