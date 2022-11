BEAR (BEGARD) : Veillée bretonne à Trézélan trezelan Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Après deux années d’interruption liée à la pandémie, la veillée bretonne de Trezelan (Bear) revient le vendredi 25 novembre trezelan Begard Ar Gibell Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne BEAR (BEGARD) : Veillée bretonne à Trézélan Après deux années d’interruption liée à la pandémie, la veillée bretonne de Trezelan (Bear) revient le vendredi 25 novembre, toujours organisée par l’association bégarroise Hent Don. Les conteurs habituels sont toujours fidèles au rendez-vous (Roger Buzulier, Rémy Gallou, Daniel Jézéquel, François Ricou, Alan Tudored…) ainsi que chanteurs et musiciens locaux (Jañ-Mai Priol, Yannig Dabo, Jil Lehart, Patrick Gwerniou…), le tout animé par Ifig an Troadeg. La scène est ouverte pour quiconque voudrait chanter, conter ou jouer d’un instrument ! Le vendredi 25 novembre à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Trezelan (Bégard). Gratuit et ouvert à tous.

