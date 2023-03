La Rue des Arts fête ses 10 ans Trévoux Trévoux Catégories d’Évènement: Ain

Trévoux

La Rue des Arts fête ses 10 ans Trévoux, 1 avril 2023, Trévoux. La Rue des Arts fête ses 10 ans 1 et 2 avril Trévoux Les artisans d’art de Trévoux vous accueillent dans leurs ateliers de la Rue[s] des Arts. Venez découvrir le tour du potier, les ateliers des artistes plasticiennes, les démonstrations des sculpteurs, le travail de la céramiste, du cartonnier, les créations des stylistes ou couturières et les bijoux fantaisie, les bougies…

Un héron en bois, symbole de l’identité culturelle du territoire, est le fil rouge de l’événement. Découvrez le personnalisé dans les ateliers des professionnels de métiers d’art.

Des ateliers découverte seront proposés au cours du week-end: costumisation d’un héron, dessin, aquarelle, Origami, paper cut…

Le cinéma LA PASSERELLE propose la diffusion du film « COMPAGNONS » samedi 1er avril à 17h. Avec le témoignage de Eric HAFLIGER, sculpteur sur pierre et compagnon du tour de France.

Et aussi:

Des animations de l’argue avec les tireurs d’or de Trévoux et la visite du musée ‘Trévoux et ses Trésors » avec la présentation du rouet à filer.

Des animations auront lieu dans les rues de Trévoux : samedi 1er avril à partir de 14h30 avec le spectacle du Petit prince de Saint Exupéry par l’association ART AD LIB, dimanche à partir de 15h déambulation costumée avec VIVA VENISSIMA.

Dimanche 2 avril: 1er rendez-vous de printemps du marché de la création avec ses 40 exposants sur la place de la Passerelle, sans oublier le salon du chocolat à la salle des fêtes pour les gourmands. La visite se poursuit à Fareins (01480) où d’autres professionnels des métiers d’art vous attendent dans le cadre du château Bouchet. Trévoux rue du Port 01600 TREVOUX Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ars-trevoux.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Trévoux ville et metiers dart DR Mairie de Trévoux

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Trévoux Autres Lieu Trévoux Adresse rue du Port 01600 TREVOUX Ville Trévoux Departement Ain Lieu Ville Trévoux Trévoux

Trévoux Trévoux Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trevoux/

La Rue des Arts fête ses 10 ans Trévoux 2023-04-01 was last modified: by La Rue des Arts fête ses 10 ans Trévoux Trévoux 1 avril 2023 Trévoux Trévoux Trévoux

Trévoux Ain