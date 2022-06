Trévignon en fête Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Trévignon en fête Trégunc, 14 juillet 2022, Trégunc. Trévignon en fête

Pointe de Trévignon Trégunc Finistère

2022-07-14 – 2022-07-14 Trégunc

Finistère Au programme de cette journée :

Le matin : Messe, bénédiction en mer

L’après-midi : Kermesse, concert de chants de marins et démonstration de secourisme

Dégustation de produits locaux

23h00 : Feu d’artifice Trégunc

