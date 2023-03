Challenge du Pays du Bessin, Souvenir Albert MALLE Trévières Trévières Catégories d’Évènement: Calvados

Challenge du Pays du Bessin, Souvenir Albert MALLE Trévières, 16 avril 2023, Trévières. Challenge du Pays du Bessin, Souvenir Albert MALLE 16 avril – 30 juillet, les dimanches Trévières Entrée libre Première édition du Challenge du Pays du Bessin, souvenir Albert MALLE Le challenge est composé de trois épreuves cyclistes disputées sur le territoire d’Isigny Omaha Intercom, dans le Calvados. Le programme : Le Dimanche 16 avril 2023 à Balleroy sur Drôme

Le Dimanche 25 juin 2023 à Longueville

Le Dimanche 30 juillet 2023 à Trévières pour la finale La participation des coureurs voulant figurer au classement général est obligatoire sur deux épreuves sur trois dont la finale. L’ organisation se fera en quatre courses dans la journée avec les catégories suivantes : U15 avec dames, U17 avec dames, Access 2 , 3 et 4 avec dames, Open 2, 3, U 19 et Access 1. Un maillot de leader sera attribué au premier de chaque catégorie pour la cérémonie des récompenses. Ce maillot de leader sera conservé par l’organisateur à l’issue de la cérémonie des récompenses et sera remis au leader au départ de la course suivante. Au classement général un maillot de leader sera offert à chaque premier de sa catégorie. Venez assister à ces épreuves cyclistes dans le pays du Bessin ! Trévières mairie de Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

