Sortie attelage » Le goût du savoir-faire » le bourg, 20 juillet 2023, Trévières.

A bord d’une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour une balade à la découverte du patrimoine de Trèvières et des marais avant de rejoindre la Grange au Mohair pour une visite de l’élevage de chèvres Mohair et de son savoir-faire.

Inscription obligatoire..

2023-07-20 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-20 11:30:00. .

le bourg les halles-parking des halles

Trévières 14710 Calvados Normandie



Aboard a harnessed car, let yourself be carried by the quiet rhythm of the Norman cobs for a stroll to discover the heritage of Trèvières and the marshes before joining the Mohair Barn for a visit of the Mohair goat farm and its know-how.

Registration required.

A bordo de un coche de caballos, déjese llevar por el tranquilo ritmo de las mazorcas normandas durante un paseo para descubrir el patrimonio de Trèvières y las marismas antes de unirse al Granero Mohair para visitar la granja de cabras Mohair y su saber hacer.

Inscripción obligatoria.

Lassen Sie sich an Bord eines Pferdewagens vom ruhigen Rhythmus der normannischen Wasserböcke tragen und entdecken Sie das Kulturerbe von Trèvières und die Sümpfe, bevor Sie die Grange au Mohair erreichen, wo Sie die Zucht von Mohairziegen und ihr Know-how besichtigen können.

Anmeldung erforderlich.

