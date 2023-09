Rando-Concert en forêt d’exception Trêves Trèves, 17 septembre 2023, Trèves.

Rando-Concert en forêt d’exception Dimanche 17 septembre, 12h00 Trêves Gratuit. Sur Inscription. Prévoir coussin ou petit siège et lampe frontale pour le retour. Accès au site uniquement à pied ou à vélo. Aucun stationnement possible sur le lieu du concert. Parkings au col des Rhodes ou à Trèves.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, pour fêter la forêt d’exception, profitez du « Silence de la Forêt » à la maison forestière de Canayère – Trèves.

Un concert de musique classique : duo piano violoncelle, concert de musique classique (Dvorak, Fauré…), d’Olivia Gay (violoncelle) et Célia Oneto Bensaid (piano).

Pour défendre cette forêt dans laquelle elle vit et se ressource, la violoncelliste Olivia Gay lance un projet unique intitulé « le silence de la forêt ». L’idée : inviter des spectateurs à découvrir la musique autrement, au cœur des bois ou des sites naturels. Une initiative artistique et citoyenne dont les recettes seront reversées à différents projets de préservation des forêts via le fonds de dotation « agir pour la forêt » avec l’appui de l’Office National des Forêts, partenaire officiel du projet.

L’initiative présentée à l’académie du climat en mars 2022 se poursuivra jusqu’en 2024 et notamment le dimanche 17 septembre 2023 en forêt de l’Aigoual. Olivia continuera à se produire dans de nombreuses forêts en France afin de sensibiliser le public à la reforestation et à la protection de l’environnement.

Départs accompagnés :

– 15h du col des Rhodes – 3,5 km à plat (D 50m)

– 14h30 de Trèves – forte montée (D+ 380m)

Location de vélo à assistance électrique possible au départ du Col des Rhodes, de 15h15 à 16h, 35€/personne, retour après le concert, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. En partenariat avec Station Alti Aigoual

Aucun stationnement possible sur le lieu du concert, sauf PMR, navette possible sur demande, réservation auprès de l’office de tourisme.

Petite restauration à Trèves à partir de 12h par යානි Cantine YAÂNI يعني.

Buvette sur le site de Canayère.

Une co-production Actions Scènes Contemporaines La filature du Mazel.

En partenariat avec Communauté de Communes Causses Aigoual.

Cévennes « Terres Solidaires » l’ONF Sud Cévennes Tourisme Parc national des Cévennes la mairie de Trèves.

Avec le soutien de la DRAC Occitanie ; le Département du Gard.

Mécénat : Menway Emploi IFC – Groupe d’enseignement supérieur.

Trêves Place du village, 30750 Trêves Trèves 30750 Gard Occitanie 04 67 82 64 67

©Filature du Mazel