Exposition et balade nature

Orne Exposition et balade nature Trèves Heugon, 2 septembre 2023, Heugon. Exposition et balade nature 2 et 3 septembre Trèves Gratuit, inscription pour la sortie du dimanche Du 2 au 3 septembre, Isis Olivier, artiste peintre à Lasalle dans le Gard exposera ses œuvres sur le thème des vautours et nottament sa dernière réalisation. https://isisolivier.com/

Un stand de la LPO sera installé sur place afin de répondre aux questions et de parler de nos actions.

Le dimanche, les bénévoles du groupe local gardois vous accueillent pour partir observer ces rapaces dans les paysage du par National des Cévennes. Trèves Salle communale Heugon 61470 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « gard@lpo.fr »}] [{« link »: « https://isisolivier.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

