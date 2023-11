TRÈVES : PETITES CITÉS D’ANJOU ET DE LUMIÈRE Trèves Gennes-Val-de-Loire, 22 décembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Dans le cadre des Petites Cités d’Anjou et de lumière, venez découvrir des projections lumineuses dans l’église Saint Aubin..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 21:00:00. .

Trèves

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of the Petites Cités d’Anjou et de lumière program, discover light projections in the Saint Aubin church.

En el marco del programa Petites Cités d’Anjou et de lumière, venga a descubrir las proyecciones luminosas de la iglesia de Saint Aubin.

Im Rahmen der « Petites Cités d’Anjou et de lumière » (Kleine Städte des Anjou und des Lichts) erleben Sie Lichtprojektionen in der Kirche Saint Aubin.

