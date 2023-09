Gare aux Gargouilles ! – Descente de clocher en rappel Trévérec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Trévérec Gare aux Gargouilles ! – Descente de clocher en rappel Trévérec, 21 octobre 2023, Trévérec. Trévérec,Côtes-d’Armor .

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:30:00. . Trévérec 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Falaises d’Armor Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Trévérec Autres Adresse Ville Trévérec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Trévérec latitude longitude 48.6560429;-3.059156

Trévérec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treverec/