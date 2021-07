Tréveneuc Cotes d'Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc Côtes-d'Armor, Tréveneuc JazzÔchâteau Cotes d’Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc Tréveneuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

JazzÔchâteau Cotes d’Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc, 18 août 2021 19:00-18 août 2021 19:30, Tréveneuc. 18 – 22 août TARIFS château de Pommorio 22 € la soirée 37 € le pass pour les 2 soirs http://jazzOchateau.fr L’association «Quand le jazz est là» a le plaisir de vous présenter la sixième édition du festival «Jazz Ô Château» L’association «Quand le jazz est là» a le plaisir de vous présenter la sixième édition du festival «Jazz Ô Château», qui se

déroulera du 25 au 29 août prochains. Au menu, un programme étoffé et varié, avec cinq jours d’animations et de

concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc, autour du château de Pommorio.

Avec la volonté d’attirer un public très large, le festival s’articule sur de nombreuses animations et des concerts gratuits

pendant la journée et des soirées-concerts payantes pour une immersion complète dans le jazz, tous les jazz !!!!

jeudi 19 août – 11h00 à 12h00

jeudi 19 août – 19h30 à 20h30

vendredi 20 août – 11h30 à 12h30

vendredi 20 août – 18h00 à 23h00

samedi 21 août – 11h30 à 12h30

samedi 21 août – 17h00 à 23h00

dimanche 22 août – 11h30 à 19h30

Détails Heure : 19:00 - 19:30