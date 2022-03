Jazz Ô Château Cotes d’Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc Tréveneuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréveneuc

Jazz Ô Château Cotes d’Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc, 16 avril 2022 16:00, Tréveneuc. 16 – 24 avril Sur place 5 concerts gratuits, 6 concerts payants (soirée : 25 €, pass 2 soirs : 45 €) jazzochateau@gmail.com La 7e édition du festival «Jazz Ô Château» se déroulera du 16 au 24 avril 2022. Au menu, un programme étoffé et varié, avec 7 jours d’animations et de concerts autour du château de Pommorio. epuis ses débuts en 2015, Jazz Ô Château propose une vision du festival à son image : un événement festif, avec une programmation exigeante sans être élitiste, qui met en valeur des groupes de tous les horizons, afin de donner un aperçu de la scène jazz actuelle. Au programme, de nombreuses animations pour découvrir le jazz sous toutes ses formes tout au long de ces six jours : concerts gratuits dans les bars/restaurants et au Centre de Congrès de Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc, film au cinéma Arletty, tandis que le château de Pommorio à Tréveneuc accueille deux soirées-concerts payantes, afin de rendre le jazz accessible au plus grand nombre et pour vivre le jazz en famille, un spectacle gratuit pour les enfants le dimanche après-midi. Depuis ses origines, le festival met en valeur la pratique musicale, avec un atelier-découverte pour les enfants, des master-class et une scène ouverte aux écoles de musique locales, car nous avons la volonté de montrer que le jazz est une musique vivante, jouée par les jeunes. Pour découvrir tout le programme et réserver vos billets, rendez-vous sur le site du festival :

jazzochateau.fr Cotes d’Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc chateau de Pommorio, 22410 TREVENEUC 22410 Tréveneuc Côtes-d’Armor samedi 16 avril – 16h00 à 19h00

mardi 19 avril – 20h00 à 22h00

mercredi 20 avril – 19h00 à 22h00

jeudi 21 avril – 19h00 à 22h00

vendredi 22 avril – 18h00 à 23h50

samedi 23 avril – 14h00 à 23h50

dimanche 24 avril – 11h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Lieu Cotes d'Armor Chateau de Pommorio à Treveneuc Adresse chateau de Pommorio, 22410 TREVENEUC Ville Tréveneuc Age minimum 7 Age maximum 99

