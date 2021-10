Combrit Combrit Combrit, Finistère Treustel Rose – Marche pédestre et activités nautiques Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Combrit Finistère Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein « Octobre Rose », la commune de Combrit Sainte-Marine, le centre-nautique de Sainte-Marine, le centre nautique de l’Ile-Tudy, l’association Team Marara Va’A , l’Association Sports et Loisirs, la Maison Sport-Santé de Cornouaille s’associent pour la première édition de « Treustel Rose ». Au programme : – Marche pédestre :

Deux parcours seront proposés depuis la base nautique du Treustel : de 5km (départ à 9h30 et à 10h30) et de 10 km (départ à 9h30)

– Initiation à la marche aquatique

Les participants devront apporter des chaussures adaptées à l’activité. Des combinaisons pourront être prêtées.

– Initiation à la pirogue

– Initiation au Stand-Up Paddle

– Sensibilisation aux activités physiques adaptées Les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer.

