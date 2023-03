Jeu de piste éphémère au Domaine du Treuscoat Treuscoat Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Pleyber-Christ . Les jeudis 20 et 27 avril : animation des vacances de printemps. Abou, le hibou du Treuscoat est un sacré farceur. Parcourez le Domaine et tentez de résoudre les énigmes qu’il nous a laissées ! Un jeu de piste éphémère, à faire en famille ou entre amis. Profitez également des activités de notre parc de loisirs : Parcabout®, mini-golf de 9 trous, jeux XXL : damier et échiquier géant. Animation incluse avec le tarif « Entrée Domaine ».

Plus d’information sur notre site internet : www.domaine-treuscoat.fr +33 2 56 45 04 00 http://www.domaine-treuscoat.fr/ Treuscoat Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ

