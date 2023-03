Concert de jazz-musiques actuelles, par le duo Spirale Treuil de la carrière Auboin Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Concert de jazz-musiques actuelles, par le duo Spirale
Dimanche 4 juin, 17h00
Treuil de la carrière Auboin
Entrée libre
Concert de jazz-musiques actuelles, par le duo Spirale (1h)

En partenariat avec le Conservatoire

Antoine LEISER, contrebasse

Cyrille MECHIN, saxophones

Les deux musiciens Antoine LEISER et Cyrille MECHIN ont un langage en commun au sein duquel l’échange, l’écoute, la créativité et la spontanéité sont les maîtres mots. Fluidité du jeu, recherche du phrasé, charme des sonorités acoustiques. Ils ont choisi le duo acoustique afin de découvrir une liberté d’expression et d’explorer un nouvel espace musical. Générosité, expression, avec une maîtrise instrumentale au service du goût du risque musical. La musique alterne entre compositions, standards de jazz, chansons et improvisations.

Entrée libre

Treuil de la carrière Auboin : 19 rue Ampère
92360 Châtillon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

