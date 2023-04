Souvenirs des collines Centre-ville, 17 septembre 2023, Trets.

Souvenirs des collines est un spectacle imaginé autour de l’évocation de souvenirs liés à « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol.

Spectacle joué en plein air, en déambulation..

2023-09-17 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Centre-ville

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Memories of the hills is a show imagined around the evocation of memories related to « La gloire de mon père » by Marcel Pagnol.

The show is performed outdoors, in wandering.

Souvenirs des collines es un espectáculo imaginado en torno a la evocación de recuerdos vinculados a « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol.

El espectáculo se representa al aire libre, en una gira itinerante.

Souvenirs des collines ist ein Schauspiel, das sich um die Beschwörung von Erinnerungen dreht, die mit Marcel Pagnols « La gloire de mon père » verbunden sind.

Das Stück wird im Freien gespielt.

Mise à jour le 2023-02-10 par Office de Tourisme de Trets