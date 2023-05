Soirée contes et chauve-souris #ABC, 12 août 2023, Trets.

Trets,Bouches-du-Rhône

Le Parc naturel régional de la Sainte Baume vous propose de participer à la Journée internationale de la chauve-souris. Le temps d’une soirée venez découvrir l’imaginaire qui se cache derrière la chauve-souris..

2023-08-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-12 22:00:00. .

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Regional Natural Park of the Sainte Baume invites you to participate in the International Bat Day. During an evening, come and discover the imaginary world behind the bat.

El Parque Natural Regional de Sainte Baume le invita a participar en el Día Internacional del Murciélago. Durante una tarde, venga a descubrir el mundo imaginario que se esconde detrás del murciélago.

Der regionale Naturpark Sainte Baume lädt Sie ein, am Internationalen Tag der Fledermaus teilzunehmen. Entdecken Sie einen Abend lang die Phantasie, die sich hinter der Fledermaus verbirgt.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de Trets