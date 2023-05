Observons les oiseaux sur le vif #ABC, 10 juin 2023, Trets.

Trets,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal de la commune de Trets, participez à la recherche d’oiseaux, avec la LPO (ligue de protection des oiseaux)..

2023-06-10 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-10 10:30:00. .

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Within the framework of the Atlas of Communal Biodiversity of the commune of Trets, participate in the search for birds, with the LPO (league of protection of the birds).

En el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunal del municipio de Trets, participe en la búsqueda de aves, con la LPO (liga para la protección de las aves).

Im Rahmen des Atlas der kommunalen Biodiversität der Gemeinde Trets nehmen Sie an der Suche nach Vögeln teil, gemeinsam mit der LPO (ligue de protection des oiseaux).

