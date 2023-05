À la découverte des chauves-souris Boulevard Etienne Boyer, 9 juin 2023, Trets.

Partez à la découverte des chauves-souris, ces petites créatures de la nuit !

Participez à la fois à une conférence au Château des Remparts de Trets et à cette sortie nocturne pour observer et tout savoir sur les chauves-souris..

2023-06-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. .

Boulevard Etienne Boyer

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover bats, these small creatures of the night!

Participate in both a conference at the Château des Remparts de Trets and this night outing to observe and learn all about bats.

Descubra a los murciélagos, ¡esas pequeñas criaturas de la noche!

Participe tanto en una conferencia en el Château des Remparts de Trets como en esta salida nocturna para observar y aprender todo sobre los murciélagos.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Fledermäusen, den kleinen Geschöpfen der Nacht!

Nehmen Sie sowohl an einem Vortrag im Château des Remparts in Trets als auch an diesem nächtlichen Ausflug teil, um Fledermäuse zu beobachten und alles über sie zu erfahren.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Trets