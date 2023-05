Tous au jardin !, 30 mai 2023, Trets.

Les beaux jours reviennent et… la grainothèque aussi !



Entre Exposition et ateliers, La Mine des Mots vous propose différentes activités autour des jardins et du jardinage pour petits et grands..

2023-05-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 18:00:00. .

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The beautiful days are back and so is the grain library!



Between exhibitions and workshops, La Mine des Mots offers different activities around gardens and gardening for young and old.

Vuelve el calor y también la cerealoteca



Entre exposiciones y talleres, La Mine des Mots ofrece diversas actividades en torno a los jardines y la jardinería para grandes y pequeños.

Die schönen Tage kommen wieder und… die Grainothek auch!



Zwischen Ausstellungen und Workshops bietet Ihnen La Mine des Mots verschiedene Aktivitäten rund um Gärten und Gartenarbeit für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Trets