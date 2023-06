Bal Trad avec » la Chaloupe » Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30) Bal Trad avec » la Chaloupe » Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30), 16 juin 2023, . Bal Trad avec » la Chaloupe » Vendredi 16 juin, 19h00 Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30) 10 euros / 7 euros / gratuit -18 Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30) Tréteaux du Collet 30450 Concoules , 30450 Concoules, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30) Adresse Tréteaux du Collet 30450 Concoules , 30450 Concoules, France Age max 110 Lieu Ville Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30)

Tréteaux du Collet 30450 Concoules , Concoules (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//