Tressez (sans stresser)! Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Tressez (sans stresser)! Musée du Terroir, 3 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Tressez (sans stresser)!

Musée du Terroir, le dimanche 3 avril à 14:30

**Dimanche 3 avril de 14h30 à 17h30,** le Musée du Terroir vous propose de tresser sans stresser! Partez à la **découverte des métiers de vannier et de cordier** avec **des démonstrations d’artisan et des ateliers d’initiation pour toute la famille!** **Au programme :** **Démonstration de cordier** **Ateliers: – Initiation à la vannerie** **- Fabrication de bouquets de moisson** **- Tressage de cordelettes** Tout l’après-midi, l’estaminet vibre au son de son piano des années 1880 fraichement restauré! Un pianiste professionnel jouera un répertoire varié. Sans réservation

Gratuit – Sans réservation

Dimanche 3 avril de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir vous propose de partir à la découverte des métiers de vannier et de cordier avec démonstration d’artisan et ateliers pour toute la famille! Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Terroir Adresse 12 carrière Delporte - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Tressez (sans stresser)! Musée du Terroir 2022-04-03 was last modified: by Tressez (sans stresser)! Musée du Terroir Musée du Terroir 3 avril 2022 Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord