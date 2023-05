Ateliers sur la parentalité Lieu-dit Château de la Seguinie, 6 mai 2023, .

Venez échanger sur le sujet de la parentalité dans un ateliers sur la théorie de l’attachement, animé par Laetitia Vidale.

Les échanges, rencontres et conseils seront au rendez-vous !!.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Château de la Seguinie

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and exchange on the subject of parenting in a workshop on the theory of attachment, led by Laetitia Vidale.

Exchanges, meetings and advice will be at the rendez-vous!

Venga a debatir sobre el tema de la paternidad en un taller sobre la teoría del apego, dirigido por Laetitia Vidale.

¡Intercambios, encuentros y consejos estarán a la orden del día!

Tauschen Sie sich in einem Workshop zur Bindungstheorie unter der Leitung von Laetitia Vidale über das Thema Elternschaft aus.

Austausch, Begegnungen und Ratschläge sind garantiert!!!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de l’Entre-deux-Mers