La parole aux parents Lieu-dit Château de la Seguinie, 29 avril 2023, Tresses.

Discutez parentalité en toute simplicité ! La ludothèque Terres de Jeu et Laetitia Vidalie vous invite à échanger autour d’un café pour un moment enrichissant et convivial.

Places limitées, pensez à vous inscrire auprès de la ludothèque Terres de Jeu..

2023-04-29

Lieu-dit Château de la Seguinie

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discuss parenthood in all simplicity! The toy library Terres de Jeu and Laetitia Vidalie invite you to exchange ideas around a coffee for an enriching and friendly moment.

Places are limited, so please register at the Terres de Jeu toy library.

¡Hable de la paternidad con toda sencillez! La ludoteca Terres de Jeu y Laetitia Vidalie le invitan a compartir sus reflexiones en torno a una taza de café para un momento enriquecedor y de convivencia.

Las plazas son limitadas, por lo que le rogamos se inscriba en la ludoteca Terres de Jeu.

Diskutieren Sie ganz einfach über Elternschaft! Die Ludothek Terres de Jeu und Laetitia Vidalie laden Sie ein, sich bei einem Kaffee auszutauschen und einen bereichernden und geselligen Moment zu erleben.

Begrenzte Plätze, denken Sie daran, sich bei der Ludothek Terres de Jeu anzumelden.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT de l’Entre-deux-Mers