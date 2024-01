Spectacle « Borborygmes » de la compagnie SCOM Salle Le Reflet Tresses, jeudi 1 février 2024.

Spectacle « Borborygmes » de la compagnie SCOM Salle Le Reflet Tresses Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 17:30:00

fin : 2024-02-01 18:15:00

Nous habitons notre corps bien avant de le penser. Albert Camus. Pour être bien dans son corps, il faut être bien dans ses cheveux. Aïe ! Mais ça fait mal les cheveux ! Ainsi débute cette œuvre atypique. Qu’à cela ne tienne, saisissons le problème à bras le corps ! Découvrir qui se cache derrière l’écran. Faire de la balançoire. S’envoler. Mon corps est-il le mien ? Le devient-il par rapport à l’autre ? Suis-je vraiment ce que mon corps me dit d’être ? Ou sont ses limites ? Qu’y a-t-il à l’intérieur ? Je marche sur l’air. Je marche à l’envers. Je grimace. Je ne me ressemble plus. Comment la joie, la tristesse, la colère, la timidité et la peur me font bouger en dedans ? Suspendue, je me prélasse puis je me tue à la tâche. J’accélère pour me sentir vivant. Pour sentir tout mon intérieur exploser. Animations à partir de 3 ans, à la salle Le Reflet.

EUR.

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@tresses.org



L’événement Spectacle « Borborygmes » de la compagnie SCOM Tresses a été mis à jour le 2024-01-19 par OT de l’Entre-deux-Mers