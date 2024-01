Spectacle « Comment épouser un milliardaire ? » d’Audrey Vernon Salle Le Reflet Tresses, vendredi 19 janvier 2024.

Spectacle « Comment épouser un milliardaire ? » d’Audrey Vernon Salle Le Reflet Tresses Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 22:30:00

Une comédienne décide de monter sur scène pour la dernière fois la veille de son mariage avec le 33e homme le plus riche du monde. Elle raconte ses dernières heures de pauvre, de travailleuse, de comédienne et explique au public comment entrer dans le cercle des « ultra riches ». Elle raconte qui ils sont, comment ils ont bâti leur fortune, quelle est leur influence sur notre vie quotidienne. C’est un décryptage du monde mondialisé à travers les yeux d’une ingénue, qui dit très simplement et naïvement ce qu’on essaie de nous faire passer pour très compliqué : l’économie. C’est aussi une mise en abyme du one-woman show et une réflexion sur le rire obligatoire et la dérision généralisée. À partir de 16 ans.

EUR.

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@tresses.org



