Decize Decize Decize, Nièvre Tressages vagabonds Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Tressages vagabonds Decize, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Decize. Tressages vagabonds 2021-07-04 – 2021-07-04 Bord de Loire Avenue du Gué du Loup

Decize Nièvre EUR 10 Venez découvrir avec Claudine , vannière à Decize, lors d’une balade ludique et pédagogique en bord de Loire les « verdiaux » et le pouvoir magique du saule. Au cours de cette balade vous serez initié à l’art du tressage en réalisant un petit poisson avec l’osier glané sur place.

6 personnes maximum par séance.

Réservations obligatoires.

RDV : avenue du Gué de Loup, près du petit pont de la Boire (vers le panneau du parcours de pêche). reveries.vanniere@lavache.com Venez découvrir avec Claudine , vannière à Decize, lors d’une balade ludique et pédagogique en bord de Loire les « verdiaux » et le pouvoir magique du saule. Au cours de cette balade vous serez initié à l’art du tressage en réalisant un petit poisson avec l’osier glané sur place.

6 personnes maximum par séance.

Réservations obligatoires.

RDV : avenue du Gué de Loup, près du petit pont de la Boire (vers le panneau du parcours de pêche). dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Decize Adresse Bord de Loire Avenue du Gué du Loup Ville Decize lieuville 46.82706#3.4592