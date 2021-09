Plateau Caillou Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau-Caillou Tressage de piquants Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau Caillou Catégorie d’évènement: Plateau-Caillou

Tressage de piquants Bibliothèque de Plateau Caillou, 18 septembre 2021, Plateau Caillou. Tressage de piquants

Bibliothèque de Plateau Caillou, le samedi 18 septembre à 09:00 Sur inscription.

Découvrez les techniques d’aplatissage et de tressage de la paille de Saint-Paul pour la confection de chapeau, bertel, panier avec l’association Tamarins de l’Ouest. Bibliothèque de Plateau Caillou 5 rue Paul Ferrand 97460 Saint-Paul Plateau Caillou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Plateau-Caillou Autres Lieu Bibliothèque de Plateau Caillou Adresse 5 rue Paul Ferrand 97460 Saint-Paul Ville Plateau Caillou lieuville Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau Caillou