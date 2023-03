Exposition Galerie de la Tour de guet Tour de Guet de Tresques Tresques Catégories d’Évènement: Gard

Exposition Galerie de la Tour de guet Tour de Guet de Tresques, 14 avril 2023 18:00, Tresques

La Galerie de la Tour de guet fêtera en Avril ses 10 années d'exposition d'Art.

14 avril – 30 mai

ses 10 années d’exposition d’Art.

Invitations pour le vernissage à télécharger sur le site tourdeguet.fr

Nous serons ravis de partager avec vous ce moment.

