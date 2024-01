Festival Tu soutires ou tu pointes? Trespoux-Rassiels, samedi 1 juin 2024.

Festival Tu soutires ou tu pointes? Trespoux-Rassiels Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

L’association Mafala (qui regroupe les domaines viticoles le Clos Troteligotte, le Domaine Mas Del Périé et le Domaine Vent des Jours) organise sa deuxième édition des vins vivants.

Salon de vins vivants de Cahors et d’ailleurs (30 vignerons bio/biodynamie/nature) , tournois de pétanque , concerts et dj set , bar à vin et à manger, tour en calèche, coin chill… A la fin de la journée, tu sauras si t’es plus doué pour lever le coude ou pour faire un carreau… Ou les deux !

Programmation à venir…

15 EUR.

Halle couverte

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



L’événement Festival Tu soutires ou tu pointes? Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Cahors – Vallée du Lot