Trésors Muséum d’histoire naturelle, 25 septembre 2020, Genève.

Trésors

du vendredi 25 septembre 2020 au vendredi 30 décembre à Muséum d’histoire naturelle

Il y a deux cents ans naissait le Musée académique de Genève, l’ancêtre du Muséum. Depuis ce temps, des scientifiques, femmes et hommes, étudient les animaux actuels ou éteints et les minéraux avec une curiosité et une minutie toujours renouvelées. Aujourd’hui comme hier, ces spécialistes décrivent le vivant et tentent de comprendre les liens de parenté entre les espèces animales, ainsi que les conditions de formation des minéraux. Ce ne sont pas moins de 15 millions de spécimens et objets qui occupent les collections du Muséum. Pour fêter ce bicentenaire, les scientifiques en ont choisi 200 dans leurs immenses collections. Des gros comme des minuscules, des très rares, des fascinants comme des étranges, des locaux comme des exotiques, des très anciens comme des plus récents, car on continue de collecter des spécimens aujourd’hui! Deux cents raisons de flâner au gré de deux cents ans de recherche en histoire naturelle à Genève et aussi l’occasion d’écouter les scientifiques du Muséum parler de leur métier dans une œuvre originale poétique créée par l’illustrateur et réalisateur Raphaël Haab.

CHF 0.-

200 objets du Muséum pour rappeler que les grandes collections scientifiques des musées d’histoire naturelle sont un patrimoine mondial de l’Humanité au service de la science et de notre planète.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



