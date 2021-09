Morestel Morestel Isère, Morestel Trésors d’une collection privée Morestel Morestel Catégories d’évènement: Isère

Morestel

Trésors d’une collection privée Morestel, 17 septembre 2021, Morestel. Trésors d’une collection privée 2021-09-17 – 2021-09-17

Morestel Isère Exceptionnellement, un collectionneur privé ouvre ses portes à la Maison Ravier. Ce sera l’occasion de dévoiler un florilège d’œuvres, réalisées entre 1800 et 1990. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Morestel Autres Lieu Morestel Adresse Ville Morestel lieuville 45.67513#5.47026