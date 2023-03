Trésors du Patrimoine religieux : L’église du sacré-cœur Eglise du Sacré-Cœur Audincourt Catégories d’Évènement: Audincourt

Doubs En 1951, ce haut-lieu de l’architecture religieuse du XXème siècle ouvrait ses portes pour la première fois, après deux ans de travaux en grande partie menés et financés par ses paroissiens. L’édifice s’inscrivait dans la lignée des églises d’après-guerre, empruntes du renouveau de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre grands noms : Maurice Novarina, Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger. En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.

Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-montbeliard.fr

