Le Musée de la Préhistoire de Valence a programmé 8 parcours de visite qui évolueront dans les salles permanentes et dans les expositions temporaires. Au cours de chaque parcours, un ou une spécialiste vous aidera à découvrir, à partir d’une œuvre majeure et de matériel complémentaire, les curiosités et histoires qui se cachent derrière les vestiges archéologiques. Afin de favoriser l’interaction entre les spécialistes, les œuvres originales et le public présent, les visites-démonstrations seront limitées à 20 participants. La durée approximative de chaque parcours de visite sera de 30 minutes environ afin de permettre au public d’en faire plusieurs au cours de la nuit.

Retrait des billets permettant d’accéder aux différents parcours de visite au guichet à partir de 21h30.

8 visites thématiques durant lesquelles nos spécialistes vous feront partager les histoires qui se cachent autour des œuvres de la collection, à l'aide de reproductions et de matériel sensoriel.

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T01:30:00

