Trésors du fond des mers, un patrimoine archéologique en danger Marseille 1er Arrondissement, 31 janvier 2023

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse Musée d’Histoire de Marseille – (MHM) Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

2023-01-31 18:00:00 – 2023-01-31

Sabrina Marlier, est attachée de conservation du patrimoine au musée départemental Arles antique et Michel L’Hour membre de l’Académie de Marine, conservateur général du patrimoine. Ils évoqueront les menaces et moyens de protéger ces biens culturels maritimes en s’appuyant sur l’exposition dont ils sont les commissaires.



A travers la présentation de plus de 300 objets et d’une trentaine de sites archéologiques, l’exposition dévoile la réalité et la diversité des patrimoines immergés. Loin des trésors sous-marins fantasmés, il s’agit le plus souvent d’objets modestes provenant d’épaves mais aussi de sites portuaires, de pêcheries et même de forêts englouties. Ce patrimoine exceptionnel demeure toutefois fragile et en proie à de multiples dangers.



Cette exposition, dont le champ chronologique s’étend de la Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, vous invite à le découvrir à travers un voyage dans les eaux maritimes françaises.

Conférence par les commissaires généraux de l’exposition « Trésors du fond des mers, un patrimoine archéologique en danger ».

