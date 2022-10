Trésors du fond des mers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne À la veille de l’ouverture de l’exposition Trésors du fond des mers. Un patrimoine archéologique en danger, Sabrina Marlier et Michel L’Hour, commissaires généraux de l’exposition, présentent les enjeux et les différents thèmes de cette exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, et placée “sous le patronage de la Commission nationale française pour l’Unesco”.



Informations pratiques

> Auditorium du musée

> Gratuit dans la limite des places disponibles

> Renseignements et réservation recommandée au 04 90 49 47 11 et sur festival-arelate.com Tous les 3e jeudis du mois à 18h (sauf décembre, le 2e)

Dans le cadre d'un partenariat avec le festival Arelate, ces conférences sont accueillies au musée. Venez découvrir une riche programmation autour de l'Antiquité et de l'archéologie. info.mdaa@departement13.fr +33 4 90 49 47 11 https://www.arlesantique.fr/

