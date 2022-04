Trésors du classicisme Office de Tourisme de Versailles

… ce sont les canons esthétiques du “Grand goût” destinés à conduire au Beau idéal, qui se révèlent… Découvrez ses caractéristiques, ses sources d’inspiration et sa postérité ! (parcours proposé dans le cadre de la 2e Biennale d’architecture et de paysage de la Région Ile-de-France) Découvrez le goût architectural élaboré sous Louis XIV ! En regardant d’un autre œil le château de Versailles, les Ecuries du roi, l’église Notre-Dame, œuvres de Jules Hardouin-Mansart, premier arc… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-05-20T17:00:00 2022-05-20T18:30:00

