TRÉSORS D’ORIENT Plombières-les-Bains, 4 juin 2022, Plombières-les-Bains. TRÉSORS D’ORIENT Parfumerie Impériale 3 avenue des Etats-Unis Plombières-les-Bains

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00 Parfumerie Impériale 3 avenue des Etats-Unis

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Durant le week-end de la Pentecôte (4-5 et 6 juin 2022) Présentation-vente de fragrances à caractère oriental aux conditions salon.

Mille ans de culture olfactive à découvrir et apprécier. +33 6 50 07 81 63 http://www.letivoli.info/ Parfumerie Impériale

