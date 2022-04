Trésors des réserves à la loupe : les herbiers néracais de Maurice Lespiault Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Trésors des réserves à la loupe : les herbiers néracais de Maurice Lespiault Nérac, 4 juin 2022, Nérac.

2022-06-04

Nérac Lot-et-Garonne Nérac Échange privilégié autour d’une œuvre.

Le cycle intitulé « Trésor des réserves à la loupe » donne la part belle aux œuvres inconnues du grand public. Protégées en réserves pour des raisons de conservation ou parce qu’elles n’intègrent pas le Projet Scientifique du musée, ces œuvres sortent de leur cocon pour se dévoiler au public le temps d’une rencontre privilégiée. Le premier rendez-vous de l’année, mené par Jennifer Jacob, directrice du Château, sera consacré à la découverte de l’herbier du naturaliste néracais Maurice Lespiault : ce rendez-vous privilégié sera l’occasion de feuilleter l’herbier, d’échanger sur la fragilité de ce fonds et de découvrir, plus largement, la particularité de ces collections insolites.

Tout public, +16ans

Durée : 1h30

