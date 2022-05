Trésors des landes La Feuillie, 4 août 2022, La Feuillie.

Trésors des landes La Feuillie

2022-08-04 – 2022-08-04

Dans les grandes allées de cette pinède, venez découvrir la flore exceptionnelle des landes tourbeuses (plantes carnivores…) mais aussi les libellules et papillons rares et élégants. Nous évoquerons aussi la gestion qui est faite pour favoriser la biodiversité. Sortie adaptée aux familles. nPrévoir bottes, sac à dos et chapeaux.

