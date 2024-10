Trésors des laisses de mer Barneville-Carteret Manche

Trésors des laisses de mer Barneville-Carteret, mercredi 30 octobre 2024.

Dans le cadre de l’opération “Plages vivantes”, le CPIE du Cotentin vous propose une visite découverte des richesses naturelles du haut de plage. Savez-vous reconnaître les oeufs de raie, de roussette, de bulot ? Savez-vous que les puces de mer font des terriers ? Cette sortie vous permettra d’en savoir plus sur cet écosystème et son importance pour la protection du littoral. Gratuit. Inscription au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 14:30:00

fin : 2024-10-30 16:30:00

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

L’événement Trésors des laisses de mer Barneville-Carteret a été mis à jour le 2024-10-07 par Partenaires extérieurs

