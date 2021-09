Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Trésors des collections vivantes tropicales et leurs anecdotes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Trésors des collections vivantes tropicales et leurs anecdotes Conservatoire et Jardin botaniques, 28 septembre 2021, Chambésy. Trésors des collections vivantes tropicales et leurs anecdotes

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 28 septembre à 12:30

**Orchidée à odeur de noix de coco**, histoire du parcours étonnant d’une plante, de la nature jusqu’à nos serres, méthodes de culture aussi surprenantes que sur mesure, usages improbables… Voici quelques-uns des délices qui vous attendent. Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. Gratuit. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Cette visite vous est proposée dans le cadre du programme des visites thématiques gratuites du mardi Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T12:30:00 2021-09-28T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy