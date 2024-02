Trésors des Calanques – Toussaint – Croq’ Vacances Centre de Vacances Notre Dame Saint-Cyr-sur-Mer, dimanche 20 octobre 2024.

Trésors des Calanques – Toussaint – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 26 octobre Centre de Vacances Notre Dame 529 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T08:00:00+02:00 – 2024-10-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-26T00:00:00+02:00 – 2024-10-26T19:00:00+02:00

Rejoins les calanques et la douceur du climat pour un séjour 100 % Côte d’Azur !

Viens passer pendant une semaine, sous le soleil du midi, des vacances riches en découvertes !

Nous avons programmé pour toi deux séances de catamaran afin de te familiariser avec la grande bleue. Le catamaran, le «Catsy», te permettra d’accéder facilement à de bonnes sensations de glisse et de vitesse. Avec l’aide d’un moniteur diplômé, tu apprendras les techniques du catamaran et tu auras l’opportunité de faire tes premières armes d’apprenti(e) navigateur(trice) à bord de ton embarcation pour devenir un des meilleurs régatier du globe !

Une fois familiarisé(e) à la navigation côtière, nous t’emmènerons vers les cimes pour passer une journée inoubliable d’accrobranche dans le plus beau parc de loisirs du Var à 5 minutes de la plage avec ses 10 hectares de forêt et ses 1 500 mètres de tyrolienne !

Les enfants profiteront également du cadre idyllique de St-Cyr-Sur-Mer avec des jeux sur la plage et baignade à la piscine. Enfin, nous avons préparé en plus des jeux et veillées, une chasse au trésor. Ce programme te séduira à coup sûr et nul doute que cette parenthèse sur la Côte d’Azurte permettra d’affronter l’hiver en pleine forme !

Centre de Vacances Notre Dame 491 avenue de l’Abbé Dol saint-cyr-sur-mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-tresors-des-calanques_211.html »}]

Colonie enfants

Croq’ Vacances